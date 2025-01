Azul não vai mais operar em 12 cidades a partir de março; saiba quais

Há mudanças que também vão acontecer em outros trechos. Os voos para Fernando de Noronha (PE) serão operados de Recife (PE), não mais Natal (RN), a partir do dia 3. E, também no dia 10, voos para Juazeiro do Norte (CE) vão partir apenas do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), ligação já existente.

Aviões de menor capacidade vão passar a operar em Caruaru (PE). Os voos passarão a ser realizados por aeronaves Cessna Grand Caravan, para nove passageiros.

Onde a Azul vai suspender operações