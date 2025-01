Canal UOL: Carona estreia 2ª temporada com viagens e novidades automotivas

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa Carona está de volta, com coberturas internacionais e muitas novidades do universo automotivo. O primeiro episódio da segunda temporada já está disponível no YouTube do Canal UOL, e será reprisado neste fim de semana na TV.

Destinos exclusivos e lançamentos nacionais

Com seu estilo único e apaixonado, Moraes abre a nova temporada no Encontro dos Carros Exóticos em Orlando, mostrando um lado surpreendente do famoso destino turístico que vai além dos parques temáticos e outlets. O apresentador visita ainda a última edição do maior leilão de automóveis colecionáveis do mundo, realizado em Kissimmee, na Flórida, entre os dias 7 e 19 de janeiro.

Os novos episódios também prometem acompanhar mais de 80% dos lançamentos nacionais para manter os espectadores sempre por dentro das últimas novidades do setor.