DeepSeek: IA chinesa barata faz ações de tecnologia como Nvidia caírem

As ações da fabricante de microchips Nvidia (NVDA) se destacava entre as baixas, com uma queda de mais de 17,44% em Nova York no final da tarde. Os papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) também tinham tombo de 14,47%.

Google, Meta e OpenAI estão investindo pesadamente em IA. O mercado teme que esses gastos não dêem o retorno esperado se a DeepSeek ganhar espaço. Os papeis da Alphabet Inc. (GOOG) caíam 3,31% e os da Microsoft perdiam 2,37%. A Oracle (ORCL), que é parceira em uma joint-venture com a OpenAI e o SoftBank, perdia 14,45%.

A DeepSeek revelou seu novo modelo no mês passado. Mas só chamou a atenção do mercado depois da publicação de um artigo científico na semana passada detalhando como a tecnologia foi constituída.

Em 2024, a Nasdaq subiu quase 30%, enquanto o índice S&P 500, que reúne as maiores empresas americanas, registrou um ganho de mais de 23%. Os dois foram impulsionados por empresas de tecnologia e IA.

*Com agências internacionais de notícias