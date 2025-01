Alergia a produtos de limpeza fez empreendedora criar marca ecológica

A formação na indústria da moda trouxe duas características profissionais para a carreira de Marcella Zambardino, cofundadora e gerente de impacto da Positiv.a, marca de produtos de limpeza naturais e biodegradáveis: a curiosidade pelas matérias-primas dos produtos e a paixão por tendências.

No "Divã de CNPJ", do Canal UOL, Marcella contou que aos 26 anos sentiu uma exaustão do estímulo a compras que faz a indústria da moda girar e começou a estudar a cadeia de produção de alimentos orgânicos no Brasil. Nos supermercados, ela encarou com o mesmo olhar as prateleiras de produtos de limpeza.