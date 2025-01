Dólar apresenta estabilidade nos primeiros negócios desta terça-feira

Após manter a trajetória de seis quedas consecutivas ante o real, o dólar ronda a estabilidade na manhã desta terça-feira (28). Às 9h25, a moeda norte-americana subia 0,02%, negociada a R$ 5,915.

O que aconteceu

Dólar comercial caminha ainda sem rumo definido nesta manhã. Após registrar leve baixa e marcar R$ 5,905, a moeda norte-americana passou a figurar no campo positivo. As variações, no entanto, ainda não superaram o patamar de R$ 5,92.

Na véspera, o dólar engatou a sexta queda consecutiva ante o real. O recuo de 0,1% na abertura desta semana levou a moeda norte-americana à cotação de R$ 5,912. Na sequência de baixas, a divisa acumula desvalorização de 2,5%. No ano, a queda ante o real totaliza 4,3%.