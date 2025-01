Em 1ª reunião comandada por Galípolo, BC deve elevar Selic a 13,25% ao ano

Decisão será capitaneada por Gabriel Galípolo, indicado por Lula. Ele assumiu o comando da autoridade monetária no lugar de Roberto Campos Neto, alvo de críticas da equipe econômica e do presidente Lula devido à condução da política monetária. Galípolo, no entanto, tem sinalizado para a manutenção das decisões de forma contracionista, com "juros mais altos por mais tempo".

Mercado prevê a taxa Selic no maior nível desde setembro de 2023. Caso a alta de 1 ponto percentual seja confirmada, os juros básicos subirão para 13,25% ao ano. Para o fim deste ano, as expectativas mostram que a Selic chegará a 15% ao ano, patamar alcançado pela última vez em julho de 2006. "O Copom deve manter o discurso duro, indicando que deve subir o juro até onde for necessário", diz Leonardo Costa, economista do ASA.

BC também previu uma elevação similar à da última reunião. Na ata da última reunião, o Copom projetou mais duas elevações de 1 ponto percentual da taxa Selic, em janeiro e março, sem a indicação sobre os próximos passos. Tal movimento levará os juros básicos a 14,25% ao ano, o maior patamar desde outubro de 2016.

A magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.

Última ata do Copom

Por que a Selic vai subir

Cenário "mais desafiador" para controlar a inflação motiva aperto monetário. Ao determinar o ciclo de novas altas dos juros, os diretores do BC avaliam que a resiliência da atividade econômica nacional e o aquecimento do mercado de trabalho, com o menor nível de desemprego da série histórica, resultam em mais inflação.