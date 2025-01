No Brasil, 'Lobo de Wall Street' diz que ganhou mais com filme que na Bolsa

No Brasil para uma palestra a empreendedores em São Paulo, o ex-corretor da Bolsa de Valores dos Estados Unidos Jordan Belfort, autor do livro que deu origem ao filme "O Lobo de Wall Street", afirmou que ganhou mais dinheiro por causa do longa do que em seus anos dourados no mercado financeiro.

O que aconteceu

A vida de Belfort no mercado financeiro virou filme, entre outras coisas, porque ele chegou a faturar US$ 50 milhões (R$ 293,5 milhões no câmbio atual) por ano na década de 1990. Questionado sobre quanto ele ganhou depois do sucesso do filme, Belford sorriu, não revelou a cifra, mas garantiu: "Muito mais do que isso [US$ 50 milhões]".

Belfort disse que teve "muita sorte" com o filme. "Posso te garantir uma coisa: É muito mais divertido ter assistido ao filme do que ter vivido aquela vida", disse ele à imprensa minutos antes de sua palestra no evento empresarial Ebulição, na zona norte da cidade. "Aquela vida foi louca."