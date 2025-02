Ataque de Trump aos carros elétricos deve baratear veículos no Brasil

É possível que os elétricos fiquem mais baratos no Brasil porque as montadoras ofertariam a outros países os carros que deixariam de vender nos EUA: com mais oferta, o preço tende a baixar.

Murillo Torelli, do Mackenzie

O setor também espera que a China aposte mais no Brasil. "As medidas anunciadas por Trump eram esperadas desde sua eleição", diz Ricardo Bastos, presidente da Abve (Associação Brasileira do Veículo Elétrico). "É uma grande oportunidade para o Brasil receber ainda mais investimentos da China, que é o grande oponente da gestão Trump."

Esses investimentos podem até aumentar (...) pois a tendência é que eletrificação continue crescendo no mundo todo e mais ainda no Brasil, com a velocidade que a gente viu em 2024.

Ricardo Bastos, presidente da Abve

No ano passado, as vendas de elétricos e híbridos no Brasil cresceram 88% em comparação com 2023. Foram 177 mil unidades comercializadas contra 94 mil no ano anterior, o equivalente a 8% das vendas de veículos no país.

O Dolphin Mini, da BYD, é um dos carros elétricos mais vendido do Brasil Imagem: BYD | Divulgação

Se o carro elétrico ficar barato demais, porém, o aumento das importações pode atrapalhar o início da produção no Brasil. O jeito, diz Torelli, será aumentar as alíquotas de importação para obrigar a instalação de montadoras no país. Hoje, esse imposto é de 18%.