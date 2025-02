Veja os produtos que o Canadá vai tarifar em resposta a Trump

Imposição de tarifas não é novidade. Em novembro de 2024, Trump já havia ameaçado estabelecer taxas sobre todos os produtos do Canadá e do México, além de aumentar as tarifas sobre importações chinesas, caso esses países não adotassem medidas mais rígidas contra o tráfico de drogas e a imigração ilegal.

Trump sugeriu que o Canadá fosse anexado pelos EUA. Em dezembro de 2024, o presidente americano declarou que muitos canadenses desejavam que o país se tornasse o 51º estado dos Estados Unidos e classificou essa possibilidade como "uma ótima ideia".

Declarações provocaram reações no Canadá. O primeiro-ministro Justin Trudeau respondeu de forma categórica, rejeitando qualquer possibilidade de que o Canadá fosse anexado pelos Estados Unidos.

Relações entre os dois países foram impactadas. A sugestão de Trump e as novas tarifas elevaram as tensões entre Canadá e Estados Unidos, afetando uma parceria histórica de cooperação entre as nações. O governo canadense afirma que o país é o maior mercado de exportação para 36 estados americanos, com trocas diárias bilaterais superiores a US$ 2,5 bilhões. O Canadá compra mais produtos dos EUA do que China, Japão, França e Reino Unido juntos, segundo dados oficiais.

Veja alguns dos produtos que serão taxados

Alimentos