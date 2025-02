Camila Hamaoui, da W+K: Indústria da publicidade precisa ficar mais diversa

Na entrevista extra do programa desta semana, o papo é com André Foresti, fundador da Troublemakers, que fala sobre o conceito de 'inteligência ampliada'. 'Precisamos convidar as pessoas para uma reação, que una a inteligência humana com a artificial. Há um emburrecimento em todos os sentidos e as pessoas precisam reagir', diz Foresti.

Confira outros destaques do papo com Camila:

A publicidade sempre foi sobre encontrar verdades humanas e contar boas histórias. A campanha com Joey, de Friends, por exemplo, foi um super sucesso. As pessoas engajaram mesmo com uma campanha mais longa, com uma história que alegra, que emociona.

a partir de 6:42

As pessoas não buscam mais apenas comprar produtos, elas esperam mais das marcas. Isso faz com que as agências tenham que ser cada vez mais criativas. A gente vê isso com bons olhos, dá mais liberdade para as pessoas atuarem.

a partir de 7:55

Cultura popular