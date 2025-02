Com renda ainda muito baixa, inadimplência deve subir em janeiro

A inadimplência deve aumentar no Brasil em janeiro. De acordo com a projeção elaborada pelo Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo) e FIA, a taxa de inadimplência para recursos livres deve ficar, em média, em 5,37% para janeiro de 2025. Isso significa um aumento de 0,01 ponto percentual em relação ao valor real de novembro de 2024 (resultado mais recente disponível).

Entenda os dados

O que são os tais recursos livres? Esses valores são utilizados em operações de crédito como empréstimos pessoais, crédito rotativo do cartão de crédito, financiamento de veículos e bens de consumo. "Os juros e condições desses créditos variam de acordo com o mercado, a análise de risco do cliente e a concorrência entre bancos", explicou Claudio Felisoni, presidente do Ibevar e professor da FIA Business School.

O endividamento faz parte da vida de grande parte dos brasileiros. Mais de 43% da população adulta é inadimplente, ou mais de 73 milhões de pessoas, de acordo com dados do Serasa. Para uma parte da população, o endividamento é um problema crônico, que não é resolvido com educação financeira: "Embora a renda do trabalho venha subindo, ela ainda é muito baixa", explicou Jorge Félix, mestre em economia e pesquisador da Fapesp.