Como o aumento de tarifas de Trump afeta a economia mundial?

EUA pode ser o primeiro a sentir os efeitos da inflação. Por isso, numa rede social, Trump escreveu: "Haverá alguma dor? Sim. Talvez (e talvez não)." Se a inflação americana sobe, é ruim para o mundo todo, pois os juros dos EUA seriam elevados e o investimento internacional será canalizado para o Tesouro Americano. No entanto, é bom lembrar que as importações de México e Estados Unidos são apenas 5% do total que os EUA compram do mundo.

Tem lado bom?

Não. É improvável que haja algum benefício para o Brasil ou outros países nessa confusão. É o que diz Rodrigo Pupo, advogado especializado na área de comércio internacional. "O jornal The Wall Street Journal publicou no fim de semana um editorial com o título de 'The Dumbest Trade War in History' — a guerra comercial mais idiota da história — e eu concordo", afirma o especialista. "Ninguém sai ganhando, nem mesmo os EUA", diz ele.

Alguns podem pensar, por exemplo, que o Brasil pode entrar no vácuo de México e Canadá e passar a fornecer os produtos taxados de maneira mais barata. Mas é provável que, para que isso não aconteça, Trump logo estenda as tarifas a outras nações. "Mas as empresas exportadoras brasileiras, sejam elas de que tamanho for, devem se preocupar em buscar outros mercados quanto antes", diz o advogado.

Espiral retaliatória

Os países que saem perdendo com essas tarifas poderão buscar outros mercados, como fez a China. Dois grandes mercados consumidores são a União Europeia e o Brasil. Então, diz Pupo, pode acontecer uma enxurrada da oferta de importados nesses mercados. "Para proteger a indústria local dessa busca comercial, esses países podem também impor tarifas, o que criaria uma espiral retaliatória mundialmente.