Dólar abre o mês em alta, com temor após tarifas de Trump

Após fechar janeiro com a maior queda mensal desde junho de 2023, o dólar abiu a primeira sessão de fevereiro em alta, com os investidores cautelosos com o desenho de uma guerra comercial ao redor do mundo. Às 9h19, a moeda norte-americana avançava 0,49% e era vendida por R$ 5,866.

O que aconteceu

Dólar comercial inicia o mês de fevereiro em alta. A variação desde a abertura dos negócios desta semana interrompe a recente trajetória de quedas consecutivas da moeda norte-americana ante o real.

Tarifas de Trump e retaliações refletem a movimentação. Entrarão em vigor nesta semana os decretos assinados pelo presidente dos EUA para impor tarifas de importação de 25% sobre o Canadá e o México e de 10% sobre a China.