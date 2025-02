Depois de bala, panetone e água de coco, Cimed lança Carmed sabor açaí

Depois de lançar produtos (e sabores) em colaboração com as marcas Fini, Burger King e Bauducco, por exemplo, a Cimed anuncia seu mais novo lançamento: o Carmed sabor açaí, em parceria com a Oakberry.

O que aconteceu

A Cimed lançou ontem (02) o novo sabor de seu hidratante labial Carmed: açaí.

Segundo a empresa, a ideia do produto surgiu de uma ação de marketing que ouviu sugestões da comunidade 'Carmed Lovers'.