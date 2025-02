Entenda as mudanças do BC para permitir o pagamento de boletos por PIX

A partir de hoje (3), entra em vigor uma resolução do Banco Central (BC) com normas para pagamento de boletos com Pix. A medida visa simplificar as transações, além de otimizar o uso do QR Code.

De acordo com Ricardo Vieira Barroso, chefe de divisão no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) do Banco Central, a medida busca trazer mais conveniência e segurança tanto para os pagadores quanto para os recebedores dos recursos.

Até então, algumas instituições já haviam oferecido a alternativa de pagamento por QR Code de forma experimental. Com a nova regulamentação, a solução passa a ser oficialmente autorizada, estabelecendo responsabilidades claras entre as partes envolvidas.