Produção total de gás e óleo da Petrobras cai 10,5% no 4º trimestre de 2024

A produção média de petróleo e gás natural —conhecido como óleo equivalente— da Petrobras caiu 10,5% no Brasil entre outubro e dezembro de 2024 em comparação com o último trimestre de 2023.

O que aconteceu

A Petrobras produziu média de 2,628 milhões de barris diários (boed) no quarto trimestre. A queda foi de 2,3% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, informou a empresa em seu relatório de produção e vendas divulgado na noite desta segunda-feira (3).

A produção comercial de óleo e gás também despencou: os 2,288 milhões de boed no quarto trimestre do ano passado foi 11% menor em relação ao último trimestre do ano anterior e 2,1% em comparação com o terceiro trimestre de 2023.