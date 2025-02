Perdeu o prazo para regularizar o Simples Nacional? Veja o que fazer

O MEI (Microempreendedor individual) ou empresário que perdeu o prazo para se regularizar ou aderir ao Simples Nacional vai ter que esperar até a abertura do próximo período para se inscrever no regime de tributação simplificado.

O que aconteceu

Prazo para regularização de dívidas ou débitos gerais venceu em 31 de janeiro. A Receita Federal explica que a exclusão não significa que significa o fechamento do negócio, que poderá continuar operando e emitindo notas fiscais, mas deixa de contar com as vantagens do regime tributário simplificado.

Para continuar operando e tentar regularizar a situação no próximo período (que deve começar no final deste ano), empreendedor tem que escolher outra modalidade de tributação. Tanto o Lucro Presumido quanto o Lucro Real exigem um controle mais rigoroso. Pode ser necessária a atuação de um contador, dependendo da circunstância.