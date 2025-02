5 perguntas e respostas sobre tarifas de Trump para México, Canadá e China

As tarifas de importação impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos do Canadá, México e China entraram em vigor no sábado (1º). Veja perguntas e respostas sobre a taxação.

Por que esses países?

Canadá, México e China são os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Se considerados apenas Canadá e México, a taxação pode impactar quase US$ 1,6 trilhão em comércio anual. A taxação vai afetar a importação de alimentos, aço, petróleo e gás, dentre outros itens. México e Canadá anunciaram medidas em resposta a Trump, e a China disse que vai contestar as tarifas na OMC (Organização Mundial do Comércio).

De quanto será a tarifa?

Trump anunciou taxa de 25% para produtos do Canadá e do México. Com exceção do petróleo canadense, que ficou com taxa de 10%. Metade do petróleo importado pelos EUA vem do Canadá. Já os produtos da China terão taxa de 10%.