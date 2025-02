BC projeta Selic a 14,25% ao ano em março e não prevê fim do ciclo de altas

Política fiscal

Contas públicas permanecem no radar do Banco Central. O Copom afirma acompanhar como o andamento da política fiscal impacta a política monetária e resulta em inflação. "O debate do Comitê evidenciou, novamente, a necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas", diz a ata. O alerta considera que o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida pública têm impactado os preços de ativos e as expectativas dos agentes.

O Comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e as incertezas sobre a estabilização da dívida pública têm o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia.

Ata da 268ª reunião do Copom

Economia global

Ambiente econômico dos Estados Unidos ainda preocupa. Os diretores da autoridade monetária nacional afirmam que o andamento da política econômica norte-americana torna o ambiente externo "desafiador". Entre os pontos de atenção estão os ritmos de desaceleração e de desinflação do país e a postura a ser adotada pelo Federal Reserve, o BC dos EUA.

Tarifas impostas por Trump podem afetar diversos países. Na avaliação do Copom, a introdução das taxas de importação nos Estados Unidos e as alterações em preços da matriz energética têm potencial para afetar as condições financeiras e os fluxos de capital para as nações emergentes, a exemplo do Brasil. A confirmação do cenário pode resultar em um maior aperto monetário.