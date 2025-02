MEI: saiba como conseguir cartão de crédito que oferece juros mais baixos

Qualquer MEI com CNPJ ativo pode solicitar o Cartão MEI. A comprovação do CNPJ pode ser feita pela emissão do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI). É necessário abrir ou já ter uma conta corrente PJ vinculada à mesma instituição financeira.

Apenas Banco do Brasil está autorizado a fornecer o cartão com a marca MEI. A informação consta na listagem oficial de financeiras credenciadas pelo governo federal. Outros bancos até oferecem cartões para microempreendedores, mas não podem usar a marca "Cartão MEI". Governo federal havia informado que até o final do ano passado outras operadoras estariam listadas, mas isso não aconteceu até janeiro de 2025.

Entre os benefícios, estão anuidade zero, taxas de juros menores e a possibilidade de crédito maior do que para pessoa física. Principal mudança que o empresário vai perceber é a criação de uma conta exclusiva para lidar com os negócios da empresa, algo que pode ser fundamental para garantir uma boa gestão das finanças — inclusive pessoais.