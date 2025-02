Phelipe Siani: 'ChatGPT não tem trauma, então você não se conecta'

Mas Siani defende que os empreendedores precisam exercer o desapego daquilo que eles criaram para mostrar ao público o valor do produto ou serviço e ganhar mercado.

O exercício de fazer comunicação para o pequeno empresário é primeiro entender que o seu produto é só muito importante para você, até que você faça com que a sua audiência tenha o mesmo apego. Enquanto isso, até você conseguir concluir essa jornada, desapega. Phelipe Siani

Com o rosto conhecido pelos seus anos de trabalho no jornalismo na TV Globo e no SBT, o apresentador da CNN Brasil é sócio de diversos negócios — entre eles, uma empresa de consultoria em comunicação e um estúdio de estética e personalização automotiva, além do trabalho como palestrante sobre comunicação para o meio corporativo.

O exercício de levar para as empresas formas de se comunicar que façam sentido para o público e, por consequência, aumentar as vendas, trouxe para o jornalista uma bagagem para mostrar como empresários podem melhorar ou criar estratégias de comunicação para os seus negócios, principalmente nas médias e pequenas empresas.

Nós precisamos educá-las para que elas entendam que comunicação não é aquilo que elas gostam, e isso é dolorido. É falar para o empresário que não é só postar foto de caneca [...] Phelipe Siani

Para quem ainda está no começo do seu relacionamento com o público, Siani acredita que estratégias de aproximação e contatos personalizados nas redes sociais criam espaços para conquistar novos consumidores que um empreendimento grande não tem.