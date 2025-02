INSS: nova mudança libera adiantamento de até R$ 150 do benefício por mês

Programa foi criado em novembro do ano passado, mas demora para envio do cartão motivou mudança. Segundo o INSS, beneficiários de algumas regiões estavam demorando até 45 dias para receber o cartão físico, que, até então, era a única forma possível de ter acesso ao dinheiro.

Utilização de biometria para transações é válida apenas para quem usa o cartão virtual. O beneficiário pode usar o cartão físico com chip e senha pessoal, sem necessidade de fazer a confirmação biométrica.

Antecipação não afeta a margem para empréstimos consignados. O valor antecipado de R$ 150 não prejudicará as margens disponíveis para outros créditos. Se o saldo do benefício não for suficiente para o desconto, ele será deduzido no mês seguinte.

Dinheiro não pode ser sacado, não pode ser transferido via Pix, e não pode ser utilizado para apostas. A solicitação do benefício é feita de forma online pelos bancos parceiros. É possível consultar detalhes no site do INSS.