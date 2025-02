Inteligência ampliada? Como conceito pretende unir IA e inteligência humana

Veja outros destaques do papo com Foresti:

As pessoas estão em um modo automático, mais hipnotizado e zumbi de tocar o dia a dia. Nem percebem que não estão fazendo algo para mudar.

a partir de 44:55

De um tempo para cá, existe um emburrecimento do mundo, em todos os sentidos. Na outra ponta, há o avanço das inteligências artificiais. Se já temos um mundo anestesiado e tudo está sendo terceirizado, a tendência é a conta não fechar. Hoje, precisamos colocar as pessoas num lugar de pensamento, de questionamento, de protagonista, de ir contra a maré.

a partir de 45:38

Vivemos em um espírito do tempo bastante complexo. Se a IA se potencializa e as pessoas emburrecem, a gente vai ter um problema ali na frente. Precisamos convidar as pessoas para uma reação, uma revolução, de inteligência ampliada, que une a inteligência humana com a artificial.

a partir de 47:55

As pessoas estão usando as IA como output, e não como input. Na parte criativa, ela entra muito na criação. Isso é mais transformador do que a internet. No fim do dia, as empresas vão empatar, vão ter acesso às mesmas ferramentas, e o que vai mudar o jogo é a forma como as pessoas usam esse negócio.

a partir de 50:50

Presidente da W+K SP pede mais diversidade

Na entrevista principal do programa, o papo foi com Camila Hamaoui, presidente da W+K SP. Para Camila, a publicidade segue uma 'bolha' e precisa buscar mais diversidade entre seus colaboradores.