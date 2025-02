Atrasada desde dezembro, votação do Orçamento fica para depois do Carnaval

Este ano, o Orçamento só deve chegar à mesa de Lula depois do Carnaval. A previsão é do próprio relator-geral do projeto na Comissão Mista de Orçamento (CMO), o senador Angelo Coronel (PSD-BA). "Fevereiro é um mês curto. Aí vai ter o Carnaval, e não terá quórum [parlamentares suficientes em Plenário] para votar", afirmou.

Então é capaz que a votação ocorra na semana do dia 11 de março, primeiro dia útil [pó-Carnaval]. Quem sabe aprovaremos tudo no mesmo dia: o relatório de manhã e votação à tarde no Plenário.

Angelo Coronel, relator-geral do orçamento

O senador Angelo Coronel Imagem: Geraldo Magela - 6.dez.24/Agência Senado

A mesma data de votação foi confirmada ao UOL pela assessoria do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Após os atrasos do ano passado, agora o texto precisa passar pelo crivo dos novos presidentes da Câmara e Senado. O relator já se encontrou com Hugo Motta (Republianos-PB), presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, que estariam "alinhados" sobre a peça. "Me dou muito bem com os dois. Já conversei com eles antes até da eleição e voltei a falar com eles depois", afirmou. Além disso, as Casas escolherão em fevereiro os novos integrantes de suas mesas diretoras, que também devem dar pitacos no texto.

O governo também voltará à mesa de negociação. "A equipe econômica do governo deverá mandar alguns técnicos para conversar com nossa equipe para alinhar o orçamento. Precisamos que o governo nos diga o pode ser cortado. São mais de R$ 20 bilhões", afirmou.