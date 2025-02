Mandou Pix errado? Recebeu dinheiro por engano? Veja o que é possível fazer

MED (Mecanismo Especial de Devolução) é alternativa, mas apenas para casos de golpes ou falhas nos sistemas das operadoras. O sistema foi criado pelo Banco Central após o aumento de casos de golpes via Pix. A pessoa enganada tem até 80 dias para registrar o pedido. O valor será congelado por 72 horas e o destinatário será notificado. Quem recebeu o dinheiro tem até 30 dias para fazer a devolução. Em 2023, houve 2,56 milhões de pedidos de devolução por suspeitas fraudulentas via Pix por meio do MED. No entanto, o atendimento desses pedidos só chegou a 32%.

Golpe do Pix errado

Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) emitiu alerta de que estelionatários estão usando o próprio MED para aplicar o golpe e receber duas vezes. Geralmente o criminoso envia um Pix para o número de celular da pessoa, entra em contato com ela, alegando que fez o depósito indevido, e pede para que o dinheiro seja depositado em outra conta, não aquela que fez o Pix errado.

Golpista utiliza o MED e em seguida aciona o procedimento, alegando que foram enganados pela pessoa que, na verdade, é a vítima. Como o Pix devolvido foi feito para uma terceira conta, diferente da conta original da transferência, as instituições entendem que esta ação é típica de golpe e, daí, podem fazer a retirada do dinheiro do saldo da conta da pessoa enganada.

Por isso, a orientação é nunca fazer uma nova transação do Pix, e sim utilizar as ferramentas disponibilizadas no aplicativo do banco

* Com Estadão Conteúdo