Dólar opera em alta e volta a ser negociado acima de R$ 5,80

Cenário reflete realização de lucros. "A queda nos preços de commodities, como petróleo e minério de ferro, contribui para esse cenário, indicando uma cautela do mercado diante das oscilações globais", avalia Juliana Tescaro, Diretora do Grupo Studio.

Guerra comercial segue no radar. Os movimentos entre China e EUA pesam na valorização do dólar. "As tensões comerciais entre as principais economias mundiais adicionam uma camada de incerteza, influenciando as decisões dos agentes econômicos", diz Tescaro.

Bolsa

Ibovespa apresenta leve queda. O principal índice acionário do Brasil permanece no ambiente negativo observado nos últimos três pregões e volta a figurar abaixo dos 125 mil pontos.

Às 11h19, o índice recuava 0,35%. A variação leva o Ibovespa aos 124.714,71 pontos. O volume financeiro da sessão totaliza R$ 2,4 bilhões.