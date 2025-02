Itaú paga R$ 7,1 bi ao pessoal, fecha 212 agências e contrata em tecnologia

O Itaú Unibanco registrou um aumento de 8,9% nas despesas gerais no quarto trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, segundo balanço divulgado na noite desta quarta-feira (5). Os gastos com a operação do banco (excluindo os juros de operações de crédito) chegaram a R$ 16,71 bilhões nos últimos três meses do ano passado, o que significa uma alta de 4,8% ante o trimestre imediatamente anterior.

O que aconteceu

Entre as despesas gerais do quarto trimestre de 2024 divulgadas pelo banco, os gastos com pessoal chamaram atenção. Houve um aumento de 8,5% em um ano e alta de 1,1% em três meses, para R$ 7,1 bilhões. O crescimento se deveu ao acordo coletivo dos bancários e a um pagamento de participação nos resultados maior, além de um avanço na contratação de serviços de terceiros.

Em 2024, o Itaú fechou 212 agências físicas, encerrando o ano com 2.272 postos de atendimento. No entanto, o número de funcionários aumentou em 500, para 96,2 mil, devido a contratações na área de tecnologia.