Pedidos de reembolso por golpes do Pix sobem 98%

Outras falhas

Mas, mesmo que o pedido de MED seja feito rapidamente, muitas vezes o banco não dá prosseguimento à solicitação. "Algumas vezes o atendente humano não dá sequência ao pedido porque ele pergunta para o cliente se foi ele mesmo que pôs a senha para fazer o Pix. Aí ele entende que não foi fraude e não dá sequência ao requerimento", diz Marcia.

É por isso que o Banco Central lançou na terça-feira (4) o auto atendimento para solicitações do MED. Agora, os clientes lesados poderão fazer a abertura do chamado por meio de uma função no próprio aplicativo do banco, assim que as instituições lançaram a ferramenta, sem a intermediação de um atendente.

Como são os golpes?

Calcula-se que o número de golpes feitos no Brasil envolvendo Pix varie entre 10 milhões e 15 milhões ao ano. O Banco Central, entretanto, não tem números oficiais sobre isso. Grande parte das fraudes é cometida por criminosos que convencem as pessoas a fazer uma transferência.

Os golpes mais comuns com Pix são a compra de um produto ou serviço de uma loja ou perfil falso (45%) e oportunidade mentirosa de multiplicar ou investir dinheiro (15%). Há também as fraudes em que o impostor pede dinheiro emprestado (10%) se passando por um conhecido. O levantamento é da Silverguard com base na análise de 5 mil denúncias de vítimas. A empresa também constatou que a média de prejuízo das vítimas é de R$ 2,1 mil.