Quanto tempo um casal deve morar junto para ser união estável?

No caso da cidadania portuguesa, de acordo com o portal de serviços públicos do governo português, "qualquer pessoa estrangeira que esteja casada ou viva em união de facto, há mais de 3 anos, com uma portuguesa ou português, pode ter direito à nacionalidade portuguesa." Aplicam-se também exceções que impedem a aquisição da cidadania. Em qualquer caso, é importante verificar o atendimento dos requisitos legais, como um advogado especialista no assunto.

Quais são os principais direitos e deveres do casal que vive em união estável e possuem filhos?

Conforme dispõe o art. 1.724 do Código Civil de 2002, "as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos." Isso significa que um companheiro deve dar assistência financeira, social, emocional etc., ao outro e aos filhos, sustentando a família e provendo a educação dos filhos.

Durante a união estável, o poder familiar compete aos pais, conjuntamente, mesmo em caso de dissolução da união estável (art. 1.630 e seguintes do Código Civil de 2002). O poder familiar consiste em dirigir a criação e educação dos filhos, em exercer a guarda, seja unilateral ou compartilhada, em consentir para o casamento, para viajar ao exterior ou mudar sua residência permanente para outro município, entre outras situações previstas no art. 1.634 do Código Civil de 2002.

Quem tem união estável pode se casar no civil?

Quem tem união estável pode convertê-la em casamento civil, mediante pedido dos companheiros (art. 1.726 do Código Civil de 2002). O procedimento para conversão da união estável pode ser realizado judicialmente ou diretamente no cartório de Registro Civil, conforme regra do art. 8º da Lei nº 9.278/1996.