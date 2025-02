Brasileiros apostam em chá, cevada e chicória para driblar inflação do café

Chá aparece como principal alternativa ao café. Única referência presente no IPCA, o chá de mate apresentou variação de 6,63% ao longo do ano passado. "Embora não tenham as mesmas propriedades estimulantes, como cafeína em alta concentração, os chás oferecem variedade e custo menor", diz Khatib.

Cevada também entra na disputa entre substitutos. A tradicional matéria-prima para a fabricação da cerveja também pode ser adotada na tentativa de driblar a inflação. O benefício, além do preço mais em conta, aparece no sabor semelhante ao do café, ainda que também não tenha as mesmas características. Outra opção é a chicória, usada como substituta do café desde o período colonial.

Substitutos menos convencionais, como cevada torrada ou misturas à base de cereais, estão ganhando espaço entre as famílias que buscam economizar sem abrir mão do hábito de consumir bebidas quentes pela manhã ou ao longo do dia.

Ahmed El Khatib, professor da Fecap

Migração pode encarecer valor dos substitutos. A eventual busca por outros produtos mais baratos tende a aumentar a demanda sobre eles, fator determinante para a elevação dos preços, caso a disponibilidade não seja renovada. "Esse efeito é chamado de 'inflação cruzada'", conta Khatib.

Estabelecimentos vendem pó com sabor de café. Também tem atraído a atenção dos consumidores a presença do chamado "café fake" nos supermercados. O produto é descrito como uma "bebida sabor café tradicional" e a presença dele nas prateleiras preocupa a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café).

O que motiva a alta do café

Inflação do café é motivada pela restrição de oferta. Os problemas para a colheita afetaram o Brasil, principal produtor do grão, nos últimos anos. "Já estamos há praticamente quatro safras no Brasil sem a renovação do recorde de produção", afirma Renato Garcia Ribeiro, pesquisador do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).