Dólar turismo fecha abaixo de R$ 6 pela primeira vez desde novembro

O dólar para viajantes fechou pela primeira vez desde 18 de novembro de 2024 abaixo dos R$ 6. Com uma queda 0,33%, a moeda terminou esta quinta-feira (6) sendo vendida a R$ 5,993.

O que aconteceu

Dólar turismo é utilizado para compras no exterior, viagens internacionais e transações feitas por pessoas físicas. Nesta quinta, a moeda fechou abaixo de R$ 6, o que já vem acontecendo com a moeda comercial, usada em transações do mercado financeiro e comércio exterior, que costuma ter uma cotação mais baixa por envolver volumes maiores e menos tributos.

O dólar comercial tem variação negativa nesta quinta-feira. A queda ocorre após a moeda apresentar alta nos primeiros momentos do pregão e devolver a cotação da divisa para um patamar acima de R$ 5,80.