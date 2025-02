Pix já pode integrar sistema internacional de pagamento, diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira (6) que a tecnologia desenvolvida com a criação do Pix no Brasil pode ser usada na integração de outros sistemas de pagamento instantâneo ao redor do mundo.

O que aconteceu

A tecnologia para conectar pagamentos internacionais rápidos já existe, segundo Galípolo. "O Pix tem o potencial de integração de pagamentos com sistemas instantâneos internacionais. Hoje, a tecnologia não é mais um obstáculo para essa conexão", disse ele em uma fala de oito minutos no Conferência Chapultepec, no México, realizada para discutir o aprimoramento da infraestrutura financeira nas Américas.

Para isso, afirmou, os países interessados precisam entrar em acordo. "Para integrar o sistema de pagamento internacional, precisamos estabelecer um campo de jogo com regras mínimas", disse ele sobre a "facilitação" dessas transações financeiras.