Governo publica a ampliação de prazo de consignado a aposentados do INSS

Decisão busca aliviar o orçamento dos aposentados. "Queremos aliviar um pouco o peso da prestação para ficar mais suave", afirmou Carlos Lupi. A atual restrição do crédito consignado em meio ao aumento dos juros também motiva o veredito.

Crédito consignado do INSS tem o menor taxa do mercado. Com os pagamentos diretamente atrelados aos benefícios, a modalidade fechou 2024 com taxa média de 21,9% ao ano. Os percentuais sobem para servidores públicos (23,8% ao ano) e trabalhadores com carteira assinada (40,8% ao ano).

Taxa para os aposentados aumentou no último trimestre de 2024. Assim como as outras linhas de crédito, os beneficiários do INSS também sentiram o aumento da taxa Selic no bolso, com a elevação de 0,4 ponto percentual nas prestações do consignado. Os fazem parte da última divulgação do BC (Banco Central).