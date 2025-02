Itaú e Santander com lucro recorde: o que explica resultado positivo?

Já o Santander Brasil (SAN11) registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,855 bilhões no quarto trimestre de 2024, alta de 74,9% no comparativo anual, enquanto na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a variação foi positiva em 5,2%.

Ao Canal UOL, Denyse explicou como os juros impactam na vida do correntista e como beneficiam as empresas do setor.

Quem estabelece os juros básicos do país é o governo. Neste caso, a taxa de 13,25%. O negócio do banco é pegar esse dinheiro emprestado de alguém —muitas vezes, grande proporção é do próprio correntista. Se você investe no banco, você investe num CDB, ou numa outra aplicação qualquer. Então, o banco vai pagar juros e aí ele 'pega' esse dinheiro para emprestar a outros clientes que pegam crédito.

Aí você pode argumentar, e essa é uma crítica muito forte, sobre a diferença. Seria essa a diferença, que é o spread bancário [a diferença entre os juros que o banco cobra ao emprestar e a taxa que ele mesmo paga ao captar dinheiro], não seria muito elevado? É uma discussão permanente. Denyse Godoy, editora-chefe de economia do UOL

No fim de janeiro, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu aumentar a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, em 1 ponto percentual, para 13,25% ao ano, seu nível mais alto desde agosto de 2023. O aumento da Selic é uma tentativa de conter a inflação no País. A alta encarece principalmente o crédito e os serviços financeiros. Ou seja, fica mais caro o custo dos empréstimos pessoais e para empresas, dos financiamentos imobiliários e para a compra de veículos.

Denyse disse que mudanças feitas pelo Itaú e a transição de serviços para o digital são outros fatores que ajudam a explicar os bons resultados apresentados pela instituição.