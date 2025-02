Vendas da Tesla despencam na Europa após suposto gesto nazista de Musk

As vendas de veículos da Tesla despencaram na Europa em janeiro de 2025 após suposto gesto nazista do dono da montadora, Elon Musk, durante a posse do presidente americano Donald Trump no último dia 20. Musk ironizou a repercussão.

O que aconteceu

A redução nas vendas de janeiro foi registrada na Alemanha, França, Noruega, Suécia e Reino Unido. A comparação é com igual período do ano passado, informou o site de notícias americano Financial Times.

A maior redução foi na França. A venda de 1.141 unidades representou uma queda de 63%, de acordo com o Ministério da Transição Ecológica e da Coesão Territorial.