Guerra comercial de Trump coloca em risco 40% do comércio exterior dos EUA

Os três países vendem mais para os Estados Unidos do que importam dos americanos. Em 2024, a balança entre México e EUA foi negativa para os EUA em US$ 172 bilhões, o que representa um aumento de 13% no déficit, em comparação com 2023. A balança comercial entre Canadá e EUA teve déficit de US$ 63 bilhões para os americanos, enquanto a balança EUA-China teve déficit de US$ 295 bilhões.

Déficit da balança comercial entre EUA e União Europeia foi de US$ 235 bilhões no ano. O indicador é um sinal de que o bloco também está no radar do presidente americano, que já sinalizou sua intenção de aplicar tarifas sobre produtos da UE.

Relação com o Brasil é positiva para o lado dos EUA. Seguindo essa lógica, o Brasil não estaria no alvo de Trump, ao menos por enquanto. Em 2024, a balança comercial entre os dois países foi positiva para os EUA em US$ 7,3 bilhões.

Dólar valorizado ajudou EUA a importarem mais. Uma das razões para o crescimento significativo do déficit na balança comercial dos Estados Unidos foi a valorização do dólar no ano passado. "O dólar subiu em relação a tudo, principalmente a países emergentes. Isso torna os produtos de países como a China muito mais competitivos no mercado americano", diz Welber Barral, especialista em direito internacional do comércio e sócio da BMJ Consultoria.