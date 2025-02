Mirando carreira pós surfe, Gabriel Medina vira sócio do setor imobiliário

O que aconteceu

Medina será sócio da KSM Realty e, a partir de agora, assume também o papel de embaixador do Beyond The Club, projeto da incorporadora em São Paulo.

O Beyond The Club se define como 'primeiro clube de alta experiência com praia do Brasil'. O clube terá a maior piscina de ondas do mundo da Wavegarden, empresa de engenharia e tecnologia que possui piscinas em países como Suíça, Austrália e Coreia do Sul.

Tricampeão mundial e medalhista olímpico, Medina será um dos responsáveis pela expansão da marca para outras cidades. O plano é levar a marca a locais com Rio de Janeiro e Miami (EUA).

Segundo a KSM Realty, o investimento no Beyond The Club é de R$ 1,1 bilhão. O clube terá apenas 3 mil títulos. Ele está sendo construído onde ficava o antigo Hotel Transamérica, na zona sul de São Paulo.

Para Oscar Segall, CEO da KSM Realty, Medina possui uma 'visão estratégica' que será 'fundamental para consolidar o Beyond The Club como uma referência global'.