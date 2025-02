Consumidores pagam a conta de tarifas impostas por Trump; entenda

Custos das tarifas são repassados ao consumidor final. Importadores incorporam esses encargos aos preços de venda, incluindo despesas com transporte e seguro. Isso encarece os produtos no mercado interno.

Tarifas podem elevar o custo de vida. Apesar da promessa de cortes de impostos, as políticas tarifárias de Donald Trump podem gerar impactos negativos, como o aumento da inflação. O The Conference Board estima que a alta pode chegar a 0,6 ponto percentual em um ano.

Produtos essenciais são os mais afetados. Itens como alimentos, energia, vestuário e autopeças estão entre os bens tarifados. Como a classe média e as famílias de baixa renda destinam uma parcela maior da renda a esses produtos, o impacto sobre esses grupos tende a ser maior.

Quem regula as tarifas?

OMC facilita o comércio entre países. Com mais de 160 membros, a Organização Mundial do Comércio busca organizar o comércio, negociar acordos e resolver disputas entre governos. Os acordos da OMC estabelecem as regras do comércio global. Esses documentos foram negociados e assinados pela maioria das nações e servem como base legal para as transações internacionais.

Papel crucial na definição das tarifas alfandegárias. Através de negociações e acordos, a OMC estabelece limites máximos para as tarifas, conhecidos como "vinculações", que os países se comprometem a não exceder. Embora os países possam definir tarifas abaixo desses limites, o compromisso de vinculação proporciona segurança aos investidores e comerciantes. A OMC também atua como um fórum para resolver disputas comerciais, garantindo que as políticas dos membros estejam em conformidade com as regras.