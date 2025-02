CarnaUOL: assista Ana Castela, Belo e Cláudia Leitte ao vivo pelo Canal UOL

O CarnaUOL, carnaval mais pop do Universo, acontece neste sábado (8), e você pode acompanhar os shows ao vivo pelo Canal UOL no YouTube e na TV.

Direto do Allianz Parque, Otaviano Costa comanda a transmissão ao lado de Yas Fiorelo e um supertime espalhado pelo festival. Titi Müller, MariMoon, Duh Marinho, Arapê Malik e Lucas Pasin vão conversar com as celebs que marcarem presença e mostrar a folia do público, que promete agitar o evento. Veja a seguir onde e como assistir.

