Teka pede falência continuada; entenda o que isso significa

Empresa defende que manutenção das atividades é essencial para as cidades de Blumenau (SC) e Artur Nogueira (SP). "O pedido realizado pela administração judicial, consiste justamente na manutenção da empresa em funcionamento, com a racionalização dos pagamentos aos credores e a permanência da Teka no mercado", informou na nota publicada nas redes. Companhia tem, segundo estimativas, 2.000 funcionários.

Sindicato dos trabalhadores fez assembleia com funcionários, e greve não está descartada. Para o presidente do Sintrafite (Sindicato dos Trabalhadores Têxteis De Blumenau, Gaspar e Indaial), Carlos Alexandre Maske, o pedido de falência é uma "briga de acionistas". A declaração foi divulgada em um vídeo publicado no site oficial do sindicato.

Nome "real" da Teka é Tecelagem Kuehnrich S/A. A recuperação judicial foi pedida em 2012, após dívidas bilionárias. Em 2017, empresa deixou de operar na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). Três anos antes, o presidente-executivo, Marcello Stewers, renunciou ao cargo, mas a empresa não divulgou os motivos. Crise interna era conhecida, já que, nos últimos anos, vários conselheiros foram destituídos por ordem judicial.