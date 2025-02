Josias: Haddad puxa sardinha para seu lado, mas não desconhece a realidade

Em relação à inflação, quando eu digo que ele é ponderado, é porque ele não desconhece a realidade, não fica arrumando frases de efeito, como faz o Lula, não fica culpando o Banco Central, não fica jogando a responsabilidade no colo do consumidor. Ele não faz uma análise sensata, que leva em consideração todos os fatores que interferem ou podem interferir no comportamento da inflação geral e também na inflação dos alimentos.

Então, ele pondera que estamos na iminência de termos resultados da safra, que a safra vai ser boa —sendo boa, evidentemente vai ter uma oferta de alimentos. Ele menciona ainda o comportamento do câmbio. A queda do dólar efetivamente ajuda na queda do preço do alimento. E fala ainda da política monetária, da alta de juros de forma sensata. Josias de Souza, colunista do UOL

Inflação atrapalha popularidade de Lula

A alta de preços dos alimentos já pesa na popularidade de Lula, segundo pesquisa divulgada pela Quaest, divulga no fim de janeiro. Oito em cada dez entrevistados disseram ter percebido aumentos de valores no último mês.

Lula disse ainda estar "trabalhando com muito afinco para solucionar o preço dos alimentos" e adiantou reunião com produtores de carne e de arroz para discutir o assunto.

Com a alta dos preços, o presidente pediu para que os consumidores deixem de comprar produtos que estejam muito caros. Segundo ele, isso funcionaria como uma forma de pressão para reduzir os preços e ajudar a controlar a inflação.