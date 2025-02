'Não é possível corrigir sete anos de má administração em dois', diz Haddad

Safra recorde foi novamente citada como aliada por Haddad. O ministro reafirmou que as colheitas previstas para este ano podem conter a inflação de alimentos. "A partir de março vamos começar a colher essa safra recorde. [...] Tem o ciclo do boi também, que está no final e isso tudo vai ajudar a normalizar essa situação [de inflação]", avaliou.

Haddad reforçou ainda o impacto da reforma tributária sobre os preços. Ele destacou o papel da isenção do ICMS sobre os itens da cesta básica e das carnes a partir de 2027. "Alguns estados, sobretudo no Sudeste, cobram impostos sobre a cesta básica. E nós aprovamos uma reforma tributária para acabar com isso", afirmou.