Pix não está funcionando? Usuários reclamam e BC explica o motivo

"Mais alguém sem conseguir fazer Pix?", pergunta uma usuária do X (ex-Twitter). A mensagem se somou a muitas outras perguntando sobre o funcionamento do sistema de pagamento. Alguns chegaram a acusar os bancos pela falha, mas, de acordo com o BC (Banco Central), a instabilidade foi causada em todo o sistema, e não em um banco específico.

mais alguém sem conseguir fazer pix pelo @itau? -- bela (@beladiax) February 7, 2025

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (7), Pix demonstrou instabilidade. Nas redes sociais, usuários reclamaram que não estavam conseguindo utilizar o sistema de pagamento.