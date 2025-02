'Time de índio'? Ação de marketing procura patrocínio para time no Pará

Fundado em 2009, o Gavião Kyikatejê pretende jogar a segunda divisão do campeonato paraense, que acontece no segundo semestre. O time já participou 3 vezes da 1ª divisão do campeonato paraense.

A iniciativa surgiu dos criativos Victor Toyofuku, Yohanna Ioshua e Henrique Louzada. Eles convidaram Thiago Balma e Luiz Whately, da produtora Balma Films, para desenvolver a campanha - a iniciativa teve aval do cacique Zeca Gavião, líder da aldeia Kyikatejêe e presidente do clube.

Estamos em busca de empresas dispostas a investir no time. Isso vai nos ajudar a melhorar a estrutura e a qualidade de vida dos atletas e da comunidade da aldeia Kyikatejê.

Zeca Gavião, presidente do time indígena

Filmado em 16mm pela Balma Films, a produção ganhou cenas de animação produzidas pela Dirty Work e trilha produzida pela Bumblebeat. A finalização foi um trabalho da pós-produtora Cuadro Post. Confira o filme de divulgação do projeto: