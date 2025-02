Falência da Editora Três: veja capas históricas de Istoé e mais revistas

Os anos 1990 foram a era de ouro do automobilismo brasileiro e, naquela época, as revistas do assunto faziam seus testes de carros com muito mais prestígio do que na atualidade: em uma das edições da Motorshow, Nelson Piquet foi quem pilotou uma Mercedes nova.

Istoé Gente

Em uma época em que ainda não era tão comum que estrelas admitissem ter câncer ou mostrassem a careca, a publicação estampou sua capa com Patrícia Pillar, então esposa de Ciro Gomes, que era candidato à presidência da República naquele ano. Ela exibia o rosto sem sua famosa cabeleira cacheada e ele conversou com a publicação sobre como o casal enfrentava a doença da atriz.

Istoé