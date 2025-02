Furto digital: como ricos das gerações Z e Y enganam comerciantes nos EUA

Os "truques" para reaver quantias de forma indevida são compartilhados nas redes sociais. Segundo a Fortune, os compradores justificam suas ações como parte da "luta contra a inflação", que foi de 2,9% em 2024. A disseminação de conteúdo em plataformas como o TikTok também é responsável pelo crescimento do crime. "[Os compradores ficam] vendo vídeos de influenciadores de mídia social sobre como obter o dinheiro de volta das compras e sobre a percepção de leniência dos comerciantes para emitir reembolsos", diz trecho da reportagem da revista.

Em uma das publicações no TikTok, um jovem estimula seus seguidores a cometer o crime, dizendo para que eles "tirem vantagem" de lojas online como Amazon. Segundo o rapaz, em casos nos quais o status do pacote fique como "atrasado", o consumidor pode solicitar o cancelamento da compra. Como o envio do pedido já teve início, o produto será entregue, mesmo com atraso. "99% das vezes, eles [Amazon] nem pedem o produto de volta". Dessa forma, o comprador ficaria com a mercadoria e receberia o dinheiro de volta.

Embora os americanos jovens e ricos tenham sido os autores mais prováveis, pessoas de todas as gerações admitiram a "fraude primária", ou seja, quando os consumidores contestam as cobranças junto à empresa de cartão de crédito e ao comerciante para obter o dinheiro de volta por um produto que realmente compraram e receberam. Trecho de reportagem publicada pela Fortune

Para especialista, as consequências para quem comete o crime ainda são "leves" nos EUA. "O furto digital é desenfreado provavelmente porque não há consequências graves para aqueles que o cometem", disse à Fortune Ori Snir, chefe de gerenciamento de produtos da empresa de tecnologia antifraude Socure, parceira da publicação na elaboração da pesquisa.

Apesar de correr o risco de ter sua contestação negada e ter que pagar pela compra, na maioria das vezes o cliente não enfrenta complicações. "O melhor cenário é a pessoa ficar impune e se safar completamente, o que geralmente a leva a fazer isso novamente", disse Snir à Fortune. "O pior cenário é um cliente ter sua conta bloqueada, impedindo-o de fazer compras com aquele comerciante novamente", explica.

O impacto do furto digital na economia

Segundo a Fortune, comerciantes explicam que solicitações indevidas de estorno podem prejudicar a saúde financeira da empresa. Os debates entre os varejistas também acontecem via internet, como nos fóruns do Reddit. Neles, os vendedores descrevem situações em que o próprio cliente admitiu ter pedido uma devolução inadequada, mas seguiu com o processo de estorno. Muitas vezes sem o respaldo de plataformas de pagamento e das operadoras de cartão, o vendedor acaba assumindo o prejuízo.