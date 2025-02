Dúzia de ovos a quase R$ 60 nos EUA revive 'crise do papel higiênico'

Com menos ovos no mercado, muitos americanos compram o máximo que podem quando os encontram nas gôndolas. A voracidade pelo produto vem aumentando ainda mais os preços, reavivando a "crise do papel higiênico" da pandemia, quando os consumidores estocaram o produto, comparou ao site de notícias a professora de marketing na Universidade Emory, Saloni Vastani, especialista em preços.

Os preços estão subindo por causa da gripe aviária, mas isso está levando as pessoas a comprar mais ovos do que o normal porque elas preveem preços mais altos e menor oferta nos supermercados.

Saloni Vastani, professora

Alguns pontos de venda já limitam a compra de ovos. "Continuamos a limitar o número de compras de ovos (...) e estamos trabalhando com nossos fornecedores para atender à demanda", disse o Sam's Club em comunicado.

R$ 60 a dúzia?

Nas últimas semanas, consumidores começaram a compartilhar nas redes sociais o valor que pagaram pelos ovos. Uma delas disse no X que desembolsou US$ 15 por 18 ovos, o que equivale a US$ 10 a dúzia, ou cerca de R$ 57. Outra consumidora publicou a imagem de uma prateleira com o produto a US$ 9,49, ou R$ 54,6 a dúzia.

A USDA divulgou relatório sobre os preços da caixa com 12 ovos em 31 de janeiro. Enquanto em Nova York a caixa custava em média US$ 7,25 (R$ 41,7), na Califórnia o preço girava em torno de US$ 8,72, ou R$ 50,1.