Canetadas de Trump extrapolam 'superpoderes' e podem parar na Justiça

Depois do revogaço de 78 medidas do antecessor Joe Biden já no dia da posse, o presidente americano Donald Trump ensaiou os primeiros recuos na economia. Embora conte com maioria no Congresso e na Suprema Corte e ainda tenha garantido para si superpoderes ao declarar "emergência nacional", ele terá dificuldade para emplacar tudo o que vem prometendo. Trump ainda precisará enfrentar contestações na Justiça e lidar com inimigos internacionais que ele vem criando com sua controversa tentativa de redefinir o poder dos Estados Unidos no mundo.

O que aconteceu

"Promessas feitas, promessas cumpridas", declarou o republicano em seu primeiro discurso após vencer a eleição do ano passado. Assim que vestiu o figurino de presidente, no último dia 20, Trump distribuiu canetadas para cumprir suas promessas, como a que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e acabou com regras contra discriminação sexual.

Essas decisões unilaterais são conhecidas nos EUA como "ordens executivas". Elas equivalem ao decreto presidencial no Brasil: um ato administrativo, sem a participação do Congresso, em que o presidente organiza o serviço público, orientando, por exemplo, como as agências federais devem gastar seu dinheiro. Quando extrapolam suas atribuições, porém, essas ordens podem acabar atropeladas por leis aprovadas no Congresso ou contestadas na Justiça.