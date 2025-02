Cafezinho nas alturas! Setor prevê mais aumentos nas próximas semanas

A saca [dos cafés] arábica e robusta no [início do] ano passado custava R$ 800, e terminamos 2024 com um valor superior a R$ 2.000. A indústria não repassou tudo isso, então imaginamos que um aumento em torno de 20% a 25% será ainda transferido nos próximos dois meses.

Pavel Cardoso, presidente da Abic

Valor das sacas de 60 kg atinge patamar recorde. Dados atualizados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) mostram que cada saca dos cafés arábica e robusta negociados por, respectivamente, US$ 462,17 (R$ 2.666,28) e US$ 359,63 (R$ 2.074,71) na última quinta-feira (6). Ambas variedades figuram no maior valor da série do instituto.

Projeções futuras também permanecem desafiadoras. Entre os contratos futuros negociados pela Bolsa de Nova York, a cotação do café para o mês de março alcançou US$ 4,04 por libra-peso. O valor representa o maior patamar de todos os tempos, após um aumento de 26,3% somente neste ano. "Essa escalada em algum momento vai parar. Não se sabe quando", afirma Cardoso.

Inflação do café ocorre em meio a problemas no campo. O cenário climático adverso, marcado por seca, geadas, chuvas e um El Niño rigoroso, prejudicou as últimas lavouras. "Já estamos há praticamente quatro safras no Brasil sem a renovação do recorde de produção", afirma Renato Garcia Ribeiro, pesquisador do Cepea.

Colheitas do Vietnã também apresentaram problemas. Segundo maior produtor de café do mundo, atrás apenas do Brasil, o país asiático viveu cenário adverso semelhante ao nacional. "Como o consumo global não caiu, houve uma menor oferta e, consequentemente, redução de estoques. Se você tem pouca oferta, os preços sobem", explica Ribeiro.

Demanda por café permaneceu estável no ano passado. A fala de Ribeiro sobre o cenário é confirmada pelos números revelados na última quarta-feira (5) pela Abic. Conforme a associação, os brasileiros consumiram 21,9 milhões de sacas de café entre novembro de 2023 e outubro de 2024. O total equivale a um aumento de 1,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior.