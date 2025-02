Aço brasileiro deve enfrentar nova barreira nos EUA; relembre taxações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste fim de semana uma nova tarifa de 25% sobre a importação de aço, atingindo diretamente o Brasil, segundo maior fornecedor do produto para o mercado americano. A medida ainda não é oficial, mas foi divulgada pelo republicano antes da apresentação do Super Bowl e marca mais um capítulo da política protecionista do atual governo americano. O anúncio oficial é esperado para esta segunda-feira (10).

A decisão amplia as restrições comerciais impostas por Trump, que já havia adotado medidas semelhantes em 2018, mesmo com Jair Bolsonaro na presidência do Brasil e mantendo uma relação diplomática próxima com Washington. A taxação pode afetar a indústria siderúrgica nacional, que tem nos Estados Unidos um de seus principais mercados.

Histórico de taxação

Estados Unidos impuseram tarifas sobre o aço brasileiro em diferentes momentos. Em março de 2018, o governo do então presidente Donald Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre as importações do produto, afetando o Brasil e outros países. Em maio do mesmo ano, o país adotou cotas de exportação para continuar acessando o mercado americano sem a tarifa extra.